Empleados y jubilados municipales de Chacabuco con expectativas

Situación.
Los empleados municipales están expectativas sobre qué es lo que pasará este año en Chacabuco.
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El último acuerdo de la paritaria con el Gobierno local data de noviembre de 2025 (foto) y se extendía hasta febrero. De hecho, uno de los puntos del acta marcaba que se iban a reanudar las conversaciones en la Comisión de Relaciones laborales en marzo, mes que ya terminó.
En las últimas semanas el Ejecutivo ha mantenido una agenda de proximidad con los sindicatos que representan a sus empleados, principalmente porque fueron intermediarios en la adjudicación de terrenos del plan Chacabuco para Todos II. Por otro lado, en más de una oportunidad la intendencia ha dado cuenta de una baja en los recursos coparticipables por la caída de la recaudación provincial y nacional. Esto derivaría en menor cantidad de fondos para negociar un aumento en blanco que también impacte en los haberes de los jubilados municipales.
Otro factor que podría entrar en juego es la inflación. En anteriores oportunidades la volatilidad de este índice llevó a que las paritarias fueran mensuales o bimensuales.
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