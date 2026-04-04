Mix: Vigilia Pascual - Nuevas luminarias - Trabajos de pintura en Chacabuco

Breves.
Vigilia. La comunidad de las parroquias de Chacabuco participó esta noche en el inicio de la Vigilia Pascual. En las fotos que encabezan esta nota se puede ver la asistencia a los templos San Isidro Labrador y Nuestra Señora de la Asunción.
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Luminarias. El intendente municipal, Darío Golía, recorrió distintas arterias de la ciudad donde se realizaron recambios de luminarias LED. Los trabajos se llevaron a cabo en la avenida Miguel Máximo Gil, en el tramo comprendido entre avenida Arenales y calle Gutiérrez, y en la avenida Juan Perón, desde avenida Elguea-Román hasta las vías del ferrocarril.
Pintura. El personal municipal llevó adelante tareas de pintura y refacción en un sector del Hospital Municipal del Carmen, trabajando incluso durante los días feriados. Estas acciones forman parte de una política prioritaria del intendente Darío Golía, orientada a la puesta en valor y recuperación de los edificios públicos. En esta etapa, los trabajos se concentraron en un área de alta circulación de personas que utilizan distintos servicios del hospital, con el objetivo de mejorar el espacio y brindar a los vecinos un entorno renovado y con servicios en óptimas condiciones.
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