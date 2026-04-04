sábado, 4 de abril de 2026

Incidentes en la noche de Chacabuco

 


Madrugada.

Durante la madrugada se registraron algunos incidentes en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

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Hubo tumultos en el corredor nocturno en el horario de cierre de los locales bailables. También se reportaron quejas por el ruido de las motos en torno a la plaza General Paz.

En Cucha Cucha se registró una situación violenta en un domicilio. Tuvieron que intervenir la Policía y la Patrulla Rural. Finalmente,  fueron trasladados a la Comisaría de la Mujer y la Familia a una persona de sexo masculino y otra de sexo femenino para avanzar con un sumario.



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