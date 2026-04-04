Incidentes en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Durante la madrugada se registraron algunos incidentes en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Hubo tumultos en el corredor nocturno en el horario de cierre de los locales bailables. También se reportaron quejas por el ruido de las motos en torno a la plaza General Paz.
En Cucha Cucha se registró una situación violenta en un domicilio. Tuvieron que intervenir la Policía y la Patrulla Rural. Finalmente, fueron trasladados a la Comisaría de la Mujer y la Familia a una persona de sexo masculino y otra de sexo femenino para avanzar con un sumario.
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