Mix: Lanzan un evento - Atención médica vespertina en CAPS - Ensayos

Breves.
Semana. Este lunes a las 10.30 en el Teatro Italiano se dará inicio a la Semana de la Provincias, una iniciativa de la Municipalidad de Chacabuco.
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Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Salud. La Municipalidad de Chacabuco informó los días en los que habrá atención vespertina de médicos generalistas en los Centros de Salud de los barrios.
Lunes: Santa Clara de 12.00 a 14.00 horas; Casasco, de 13.00 a 15.00; Los Pioneros, de 13.30 a 15.30; Favaloro, de 14.00 a 16.00.
Martes: Matadero, de 13.30 a 15.00; Rivadavia, de 15.00 a 17.00.
Miércoles, Alcira de la Peña, de 13.00 a 16.30 horas; Ubaldo Martínez, de 13.00 a 15.00.
Viernes: Cucha Cucha, de 14.00 a 16.30; Favaloro, de 14.00 a 16.00.
Ensayos. La Murga Explota el Parche informó que el 12 de abril a las 16.30 comienzan los ensayos en la plaza Belgrano.
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