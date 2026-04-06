lunes, 6 de abril de 2026

Motos retenidas y algo más en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito informó el resultado de los operativos del domingo en Chacabuco.



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Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Se llevó a cabo un operativo de prevención en conjunto con la policía comunal sobre Juan XXlll y Andes y Juan XXlll y calle 649.

Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y se retuvo una licencia de conducir por circular sin casco


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