Motos retenidas y algo más en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito informó el resultado de los operativos del domingo en Chacabuco.
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Se llevó a cabo un operativo de prevención en conjunto con la policía comunal sobre Juan XXlll y Andes y Juan XXlll y calle 649.
Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y se retuvo una licencia de conducir por circular sin casco
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