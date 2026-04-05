Hallazgo sin vida en Chacabuco

Esta mañana. Más datos.
Esta mañana fue hallada sin vida una persona en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de una joven de alrededor de 20 años. Según trascendió, sería oriunda de Rojas. Los medios de esa ciudad la identificaron como Melani Farías.
Se inició un sumario policial por averiguación de causales de muerte. Se habría tratado de un suicidio.
Ocurrió en la calle Cano entre Solís y Corrientes, en el barrio de los Bomberos Voluntarios.
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