Le robaron a un vecino en Chacabuco

Busqueda.
Un vecino sufrió un robo en las últimas horas en un barrio de Chacabuco.
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Alguien se llevó su bicicleta el sábado alrededor de las 19.00. El vecino tiene 73 años y la usa para ir a trabajar cortando pasto. Se lo conoce como Beto Martínez.
Ocurrió en Juan Manuel de Rosas entre Rivadavia y Cervantes.
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