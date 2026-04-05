domingo, 5 de abril de 2026

Le robaron a un vecino en Chacabuco

  

Busqueda.

Un vecino sufrió un robo en las últimas horas en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Alguien se llevó su bicicleta el sábado alrededor de las 19.00. El vecino tiene 73 años y la usa para ir a trabajar cortando pasto. Se lo conoce como Beto Martínez.

Ocurrió en Juan Manuel de Rosas entre Rivadavia y Cervantes.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona

- Una empresa de Chacabuco ganó una licitación millonaria

- Hallazgo sin vida en Chacabuco

- Cambio en el pronóstico del tiempo para Chacabuco y la zona

- Policiales: una mujer hospitalizada y otros incidentes ocurridos en Chacabuco

- Chacabuquense premiado

Todavía se habla de esto:

- Mix:

- Vigilia Pascual

- Nuevas luminarias

- Trabajos de pintura en Chacabuco

- Empleados y jubilados municipales de Chacabuco con expectativas

- Hubo operativo en zonas problemáticas y motos retenida en Chacabuco

- Incidentes en la noche de Chacabuco 

- La Semana Santa termina con una alerta meteorológica en Chacabuco y la zona

- Persecución en la noche de Chacabuco 




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)