Una empresa de Chacabuco ganó una licitación millonaria

Trabajo.
Una empresa de Chacabuco ganó una licitación para llevar a cabo una etapa de un proyecto que tiene un proyecto millonario.
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La obra es financiada con fondos provinciales a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires”. La firma de Chacabuco presentó la mejor oferta para realizar el trabajo por 1.326 millones de pesos.
Se trata de la puesta en valor del Parque Independencia de Bahía Blanca para que se transforme en un Parque Ambiental. Es el predio en el que estuvo emplazado el zoológico de dicha ciudad.
La empresa que ganó la licitación es Guigivan de Chacabuco. Otras 3 firmas presentaron ofertas. Una es de Lomas de Zamora y las otras dos de Bahía Blanca.
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