Cambio en el pronóstico del tiempo para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Hubo cambios en el pronóstico del tiempo para Çhacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Ha cesado la alerta meteorológica por tormentas fuertes para la noche de este Domingo de Resurrección en el que finaliza la Semana Santa. Sin embargo, se mantiene el de lluvias y tormentas desde la tarde del domingo hasta la noche del martes.
Las tormentas fuertes siguen como una amenaza en el sur de la provincia de Santa Fe.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Una empresa de Chacabuco ganó una licitación millonaria
- Le robaron a un vecino en Chacabuco
- Hallazgo sin vida en Chacabuco
- Policiales: una mujer hospitalizada y otros incidentes ocurridos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Trabajos de pintura en Chacabuco
- Empleados y jubilados municipales de Chacabuco con expectativas
- Hubo operativo en zonas problemáticas y motos retenida en Chacabuco
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- La Semana Santa termina con una alerta meteorológica en Chacabuco y la zona
- Persecución en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario