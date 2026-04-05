domingo, 5 de abril de 2026

Cambio en el pronóstico del tiempo para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

Hubo cambios en el pronóstico del tiempo para Çhacabuco y la zona.



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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Ha cesado la alerta meteorológica por tormentas fuertes para la noche de este Domingo de Resurrección en el que finaliza la Semana Santa. Sin embargo, se mantiene el de lluvias y tormentas desde la tarde del domingo hasta la noche del martes.

Las tormentas fuertes siguen como una amenaza en el sur de la provincia de Santa Fe.


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