domingo, 5 de abril de 2026

Alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Hay una alerta amarilla por tormentas fuerte para la noche de este domingo, y alertas amarillas por lluvia para la madrugada y la noche del lunes; la madrugada, la mañana y la tarde del martes.

 Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto- Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.


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