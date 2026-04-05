Alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Hay una alerta amarilla por tormentas fuerte para la noche de este domingo, y alertas amarillas por lluvia para la madrugada y la noche del lunes; la madrugada, la mañana y la tarde del martes.
Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto- Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.
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