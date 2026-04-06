La Cooperativa Eléctrica transforma la antigua cava en un nuevo polo de desarrollo para Chacabuco

Comunicado
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. (CECH) informa a la comunidad los avances definitivos en la recuperación y saneamiento del predio ubicado sobre la calle Coronel Suárez. Lo que históricamente representó una problemática ambiental y un foco de preocupación para los vecinos, se encuentra hoy en la etapa final de una transformación sin precedentes que impulsará el crecimiento urbano de la zona.
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Durante años, la cava de la calle Coronel Suárez fue objeto de numerosas denuncias y reclamos debido a los riesgos ambientales y el estancamiento que generaba en el sector.
Desde la Cooperativa Eléctrica se destaca que este saneamiento incentivará la creación de nuevos loteos y proyectos de construcción, promoviendo el acceso a la vivienda y dinamizando la economía social de Chacabuco. Con hechos concretos, la CECH reafirma su compromiso con el progreso de la comunidad y el cuidado del medio ambiente.
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