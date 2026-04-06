lunes, 6 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Solange.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Melanie Solange Farías. Falleció a los 21 años. Casa de duelo: Rojas y Chacabuco. Sepelio: 17.00 en el cementerio municipal de Rojas.


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