Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Solange.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Melanie Solange Farías. Falleció a los 21 años. Casa de duelo: Rojas y Chacabuco. Sepelio: 17.00 en el cementerio municipal de Rojas.
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Motos retenidas y algo más en Chacabuco
- Atención médica vespertina en CAPS
Todavía se habla de esto:
- Alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona
- Una empresa de Chacabuco ganó una licitación millonaria
- Le robaron a un vecino en Chacabuco
- Hallazgo sin vida en Chacabuco
- Cambio en el pronóstico del tiempo para Chacabuco y la zona
- Policiales: una mujer hospitalizada y otros incidentes ocurridos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario