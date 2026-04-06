Comienzan las asambleas del Presupuesto Participativo 2026 en Chacabuco

Agenda para pedir mejoras en los barrios.
El Intendente Municipal, Darío Golía, mantuvo una reunión con la Directora de Presupuesto Participativo, Gloria Nievas, y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Patricia Sorichillo, donde se anunció el inicio de las asambleas del Presupuesto Participativo 2026.
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La primera asamblea se llevará a cabo el jueves 9 de abril a las 19:00 horas, en las instalaciones del Club River (Callao y Mendoza), correspondiente a la Zona 2, que abarca desde avenida Saavedra y Máximo Gil hasta la Ruta Nacional N° 7.
Desde el área se informó que el distrito cuenta con nueve Centros de Gestión y que las asambleas se desarrollarán cada 15 días en distintos espacios comunitarios, como CIC, Sociedades de Fomento y clubes deportivos.
En esta edición, se trabajará sobre temáticas prioritarias como mejorado de calles, cordón cuneta, contenedores, luminarias, espacios verdes, señalización y accesibilidad para personas con movilidad reducida, entre otras.
El Intendente destacó que el Presupuesto Participativo es una herramienta fundamental para fortalecer la democracia local, promoviendo la participación activa de los vecinos en la definición de prioridades para la asignación de los recursos públicos.
Se invita a los vecinos y vecinas de la Zona 2 a participar y ser parte de estos espacios de diálogo y construcción colectiva.
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