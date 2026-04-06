Bomberos: accidente en la ruta 7 en Chacabuco

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La sirena de bomberos fue motivada por un vuelco de auto en la ruta 7 a la altura del acceso a Cucha Cucha.
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