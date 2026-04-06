lunes, 6 de abril de 2026

Bomberos: accidente en la ruta 7 en Chacabuco

 

Esta noche. Más datos.

La sirena de bomberos fue motivada por un vuelco de auto en la ruta 7 a la altura del acceso a Cucha Cucha.



Volver a Chacabuquero.

Antes el coche habría rozado a un camión, bajo la lluvia. El vehículo de menor porte terminó en la banquina. Se pudo sacar a un menor pero otras dos personas quedaron dentro del rodado.

Además de los bomberos voluntarios también se acercaron al lugar la Policía y el SAME. Esto sucedió en torno al kilómetro 200 de la ruta 7., en el partido de Chacabuco.

En total serían 4 las personas que necesitaron de auxilio. 


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