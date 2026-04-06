El municipio creó un sistema para monitorear una problemática de Chacabuco

Para consultar.
El Secretario de Gobierno, Javier Estévez, este mediodía anunció que, a través de la Subsecretaría de Estadísticas, se puso en marcha un sistema oficial de monitoreo mensual de los siniestros viales, con el objetivo de fortalecer la planificación de acciones preventivas y optimizar los operativos de control en la ciudad.
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Los primeros relevamientos, correspondientes a los meses de enero y febrero, permitieron identificar patrones de circulación y determinar que la mayor cantidad de hechos se concentra en días hábiles, con una alta participación de motocicletas entre los vehículos involucrados. Asimismo, en este período se registra una disminución en la cantidad total de siniestros, aunque con un incremento en la proporción de casos que requirieron traslado hospitalario, lo que permite orientar con mayor precisión los recursos de respuesta y prevención.
El sistema consolida información proveniente de las áreas operativas, de salud y de tránsito bajo un criterio unificado de registro y validación, generando por primera vez una herramienta de análisis mensual para la toma de decisiones.
Además, la herramienta incorpora un mapa georreferenciado de consulta pública, accesible mediante el código QR del dinosaurio que se incluye en esta nota, desde el cual se pueden visualizar los eventos según su localización y nivel de complejidad.
Desde la Subsecretaría de Estadísticas señalaron que este informe mensual “permite contar con información precisa para la toma de decisiones y consolidar una política de gestión basada en datos”.
El informe completo puede consultarse en la página web oficial del Municipio de Chacabuco (www.chacabuco.gob.ar), donde también se encuentra disponible el acceso al mapa interactivo.
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