Policiales: Daños en el cementerio de Chacabuco - Busca a una persona

Vecinas.
Cementerio. Una vecina compartió con Chacabuquero la foto que encabeza la nota para mostrar cómo encontró el nicho de donde descansan los restos de su padre en el cementerio de Chacabuco. Según dijo, fue dañada la tapa externa. También comentó que han sido robados floreros. Según sus dichos, ocurrió en los sectores 62 y 63.
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Búsqueda. Una vecina se comunicó con Chacabuquero para contar que trata de ubicar a una persona llamada Juan Evaristo Arévalo. Dijo que le realizó una transferencia bancaria de dinero por error. Compartió captura de pantalla de la operación. Contacto: 2346510859.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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