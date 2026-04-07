Empresa de Chacabuco firmó un importante acuerdo para su producción

Detalles.
Una empresa de Chacabuco firmó un acuerdo que apunta a garantizar su producción a lo largo de los próximos años.
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Se trata de una firma que tiene 80 años de historia y llega con sus productos a distintos puntos de la República Argentina brindando trabajo de manera directa o indirecta a muchos vecinos de Chacabuco.
En el otro extremo del convenio se encuentran YPF Lux y el Parque Solar El Quemado de Las Heras, de la provincia de Mendoza. El compromiso es proveer el 50 por ciento de la requiera la empresa de Chacabuco que es Molino Basile. Se tratan de 2.200 megavatios-hora (MWh) anuales. Este parque solar es el más grande del país. Cuenta con 500.000 paneles bifaciales que siguen al sol.
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