martes, 7 de abril de 2026

Empresa de Chacabuco firmó un importante acuerdo para su producción

 


Detalles.

Una empresa de Chacabuco firmó un acuerdo que apunta a garantizar su producción a lo largo de los próximos años.



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El corte perfecto Chacabuco
El Corte Perfecto

Se trata de una firma que tiene 80 años de historia y llega con sus productos a distintos puntos de la República Argentina brindando trabajo de manera directa o indirecta a muchos vecinos de Chacabuco.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

En el otro extremo del convenio se encuentran YPF Lux y el Parque Solar El Quemado de Las Heras, de la provincia de Mendoza. El compromiso es proveer el 50 por ciento de la requiera la empresa de Chacabuco que es Molino Basile. Se tratan de 2.200 megavatios-hora (MWh) anuales. Este parque solar es el más grande del país. Cuenta con 500.000 paneles bifaciales que siguen al sol.

La nueva granja Chacabuco
La Nueva Granja, ofertas


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