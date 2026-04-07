martes, 7 de abril de 2026

Le robaron en Chacabuco e hizo una promesa

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Inseguridad.

Un vecino sufrió un robo en las últimas horas en un barrio de la ciudad de Chacabuco pero hizo una promesa.



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A través de las redes sociales el vecino dio a conocer que una cámara de seguridad logró captar el rostro del ladrón pero él decidió censurarlo. Sostuvo que si le devuelven lo distraído, no revelará la efigie. 

Robo chacabuco
El rostro del ladrón fue censurado por la víctima

Ocurrió en Matheu entre Alem y Pellegrini esta mañana a las 6.48. Lo que le robaron al vecino es una batería. La víctima es empleado municipal.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
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