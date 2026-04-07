Le robaron en Chacabuco e hizo una promesa

Inseguridad.
Un vecino sufrió un robo en las últimas horas en un barrio de la ciudad de Chacabuco pero hizo una promesa.
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A través de las redes sociales el vecino dio a conocer que una cámara de seguridad logró captar el rostro del ladrón pero él decidió censurarlo. Sostuvo que si le devuelven lo distraído, no revelará la efigie.
Ocurrió en Matheu entre Alem y Pellegrini esta mañana a las 6.48. Lo que le robaron al vecino es una batería. La víctima es empleado municipal.
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