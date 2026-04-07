Mix: Infracciones en el centro - Aporte - Obra en el Hospital

Breves.
Infracciones. La Subsecretaría de Tránsito informó que e labraron 20 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía en el centro de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Bomberos. El Intendente Municipal informó que mañana se realizará el depósito correspondiente al Fondo de Seguridad contra Incendios, destinado a los cuerpos de Bomberos Voluntarios del partido de Chacabuco. En esta oportunidad, los fondos se distribuirán de la siguiente manera: el cuartel de Bomberos Voluntarios de Chacabuco recibirá $11.590.000, mientras que los cuarteles de Rawson, Castilla y O’Higgins percibirán $4.342.000 cada uno.
Obra. Avanza en el Hospital municipal la obra de lo que será el nuevo sector de Nutrición, Endocrinología y Diabetes. “La obesidad y la diabetes son enfermedades muy prevalentes, lentas y silenciosas que generan mucho daño a nuestra población. Frente al aumento de casos de estas enfermedades, avanzamos en que los y las pacientes puedan atenderse en un mismo servicio en nuestro Hospital”, expresó la Directora de Salud, Celeste Trotti.
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