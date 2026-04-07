martes, 7 de abril de 2026

Mix: Feria en la plaza - Muni en tu barrio - Cena - Olimpíadas de Adultos Mayores en Chacabuco

 

Chacabuco

Breves.

Feria. Este fin de semana se desarrollará una nueva edición de la Feria Producir. Será en la plaza San Martín el sábado y el domingo. Habrá puestos de emprendedores de Chacabuco.



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La nueva granja Chacabuco
La Nueva Granja, ofertas

Barrio. Este viernes el programa La Muni en tu Barrio estará en la plazoleta Moisés Lebenson de 9.00 a 12.00. En esa zona están los barrios Parque Chacabuco, Obrero, Arquitectura y Liga Amas de Casa.

El corte perfecto Chacabuco
El Corte Perfecto

Cena. El Club Huracán está vendiendo tarjetas para una cena que se realizará el 17 de abril en el Salón de la Unión Obrera Molinera Argentina. En la misma se presentará el proyecto infantil de la entidad. Contacto: 2352400850.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Olimpiadas. Se dio a conocer el cronograma de las Olimpíadas de Adultos Mayores de Chacabuco. El sábado 11 de abril desde las 9.00 se desarrollará la etapa deportiva en el Polideportivo municipal. El 18 de abril a las 18.30 se realizará la etapa cultural en la Casa de la Cultura. Y el miércoles 22 a las 20.30 será el cierre en la asociación de Jubilados y Pensionados.




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