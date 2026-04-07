Video: Se llevó algo de una vereda de Chacabuco

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Este mediodía una persona de sexo masculino se llevó algo de la vereda de un negocio y ahora buscan que lo devuelva.
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Se trato de dos sillones se plastico que se olvidó de entrar el dueño del comercio, una mueblería ubicada en Vieytes y Santa Fe. Una cámara de seguridad grabó a la persona que se los llevó. El dueño compartió el vídeo en las redes sociales y la persona los devolvió. Este último dijo que había sido una equivocación.
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