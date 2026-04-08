miércoles, 8 de abril de 2026

Comunicado del Comité Alem de la UCR de Chacabuco


Convocatoria.

El Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical de Chacabuco, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 28° y 30° de la Carta Orgánica Partidaria y conforme a la convocatoria efectuada por el Comité de la Provincia de Buenos Aires,



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Convoca

a elecciones internas para la renovación de autoridades partidarias, a realizarse el día domingo 7 de junio del corriente año, en el horario de 08:00 a 18:00 horas.

Se elegirán los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, Vocales Titulares y Suplentes, y Convencionales Provinciales Titulares y Suplentes.


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