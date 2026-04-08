Comunicado del Comité Alem de la UCR de Chacabuco

Convocatoria.
El Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical de Chacabuco, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 28° y 30° de la Carta Orgánica Partidaria y conforme a la convocatoria efectuada por el Comité de la Provincia de Buenos Aires,
Volver a Chacabuquero.
Convoca
a elecciones internas para la renovación de autoridades partidarias, a realizarse el día domingo 7 de junio del corriente año, en el horario de 08:00 a 18:00 horas.
Se elegirán los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, Vocales Titulares y Suplentes, y Convencionales Provinciales Titulares y Suplentes.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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