Sancionaron a más vehiculos estacionados y secuestraron motos

Detalles
Se labraron 8 actas de infracción por estacionar vehículos sobre la ciclovía se labraron actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.
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Se labraron tres actas de infracción por girar a la izquierda.
Se llevaron a cabo operativos de prevención en conjunto con policía comunal en Buenos Aires y Zapiola; Olavarría y Entre Ríos.
Se retuvieron ocho licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco; y tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.
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