miércoles, 8 de abril de 2026

Sancionaron a más vehiculos estacionados y secuestraron motos



Detalles

Se labraron 8 actas de infracción por estacionar vehículos sobre la ciclovía se labraron actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.



Volver a Chacabuquero.

Se labraron tres actas de infracción por girar a la izquierda.

Se llevaron a cabo operativos de prevención en conjunto con policía comunal en Buenos Aires y Zapiola; Olavarría y Entre Ríos.

Se retuvieron ocho licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco; y tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.


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