Mix de Chacabuco: Festival folclórico - Reclamo docente - Asamblea de estatales

Breves.
Festival. El Festival de la Semana de las Provincias, se celebrará el domingo 12 de abril desde las 16.00 en la Plaza San Martín. Se presentarán la Banda Municipal, las Guitarras del Monte, el ballet Cahuín Cumpa, Tango Pasión, Guada Agüero, Encantó de Mujer, Jorge Sosa, Alma y Tradición, Terra Danza, y La Complicada. Cabe recordar que en este paseo se desarrollará la Feria Producir el sábado y el domingo.
Volver a Chacabuquero.
Reclamo. El Suteba y la Udocba reclamaron que se cubran los cargos de inspectores de Educación Primaria, Educación Física y Educación Superior en Chacabuco. Presentaron una nota ante la Jefatura de Inspectores.
Asmblea. La Asociación Trabajadores del Estado realizará este jueves su asamblea general y ordinaria desde las 18.00 en su sede de Reconquista y Maipú. El tema principal será la situación de los salarios de los empleados estatales.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Pedido de auxilio en las alturas en Chacabuco
- Policiales: Daños en el cementerio de Chacabuco - Busca a una persona
Todavía se habla de esto:
- Video: Se llevó algo de una vereda de Chacabuco
- Olimpíadas de Adultos Mayores en Chacabuco
- Empresa de Chacabuco firmó un importante acuerdo para su producción
- Le robaron en Chacabuco e hizo una promesa
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Bomberos: accidente en la ruta 7 en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario