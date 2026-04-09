Pusieron la mira en el secuestro de las motos en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo de control realizado este jueves en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se realizó un operativo de prevención en conjunto con la policía comunal sobre calle Alvear y Remedios Escalada de San Martin; Sarmiento y Pringles; Entre Ríos y Olavarría.
Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Una de las mismas sin luces y falta de chapa patente.
Se retuvieron siete licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Se labraron actas de infracción por estacionar vehículos sobre la ciclovía.
Se concretó el secuestro de un equino suelto en la vía pública.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Piden Justicia para un caballo retobado en Chacabuco
- Queja de alumnos de un Instituto de Chacabuco
- Convocan a propietarios de la quinta 424
- Así encontraron fallecida a la mujer buscada en Junín
- Martillero de Chacabuco toma medidas contra la inseguridad
- Averiguación de paradero en la zona de Chacabuco
- Asamblea por obras en un barrio
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Esto es lo que cuesta viajar en las motos de Uber en Chacabuco
- Instalaron cámaras de seguridad en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Sancionaron a más vehiculos estacionados y secuestraron motos
- Correo Argentino: Fuerza Patria exige mejoras urgentes en la sede local
- "Rechazamos la modificación de la Ley de Glaciares: un pacto contra el ambiente y el pueblo trabajador"
- Comunicado del Comité Alem de la UCR de Chacabuco
- Uber Moto llega a Chacabuco y la zona
- Golía recibió a un sector afectado por los aumentos en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Pedido de auxilio en las alturas en Chacabuco
- Policiales: Daños en el cementerio de Chacabuco - Busca a una persona
No hay comentarios:
Publicar un comentario