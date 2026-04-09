- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Juan José Salerno y María Angélica Lucitti, 6 de abril
- Elisa Carmen Ríos, 6 de abril
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