jueves, 9 de abril de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Juan José Salerno y María Angélica Lucitti, 6 de abril 

- Elisa Carmen Ríos, 6 de abril

 

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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151


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