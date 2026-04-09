Martillero de Chacabuco toma mediidas contra la inseguridad

Prevención.
Un martillero de Chacabuco realizó una publicación en las redes sociales sentando posición sobre la prevención de robos u otros hechos de inseguridad.
Volver a Chacabuquero.
Esto es lo que publicó:
En nuestra inmobiliaria tomamos una decisión clara: no publicamos “VENDIDO”, “ALQUILADO” ni “RESERVADO” en carteles ni en redes.
¿Por qué? Porque trabajamos en una ciudad donde casi todos se conocen y donde es muy fácil averiguar quién es el dueño de una propiedad.
Una operación inmobiliaria implica dinero y el dinero expuesto, también expone a las personas.
Nuestra prioridad es vender, que nuestros clientes estén conformes y que cada parte logre un buen negocio, no es mostrar que vendemos.
Nuestra prioridad es trabajar con confidencialidad, responsabilidad, cuidando la seguridad de nuestros clientes y la nuestra.
Ser profesionales es también saber qué no mostrar.
Si estás buscando vender, comprar o invertir, en la ciudad o en el campo, contactanos.
Porque no solo tenemos propiedades… tenemos una forma responsable de hacer cada operación.
El autor se llama César Vaninetti. Por desgracia es común que aquellas personas que pudieron haber participado en una operación inmobiliaria sean victimas de robos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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