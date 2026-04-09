Agenda de Chacabuco: Presentan un evento - Asamblea por obras en un barrio

Actividades públicas.
Evento. Esta mañana será presentada la Semana de las provincias. Será desde las 10.30 en el Teatro Italiano. Cabe recordar que el domingo por la tarde en la plaza San Martín habrá un festival artístico bajo la misma temática en el marco de la Feria Producir.
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Asamblea. Este jueves a las 19.00 en el SUM del Club River se llevará a cabo la primera asamblea del año del Presupuesto Participativo. Será la que corresponde a la zona 2. Los vecinos podrán proponer proyectos y pedir obras para los barrios del sector.
Ayer una vecina compartió con Chacabuquero fotos del estado en el que quedó la calle Avellaneda continuación tras la lluvia. Tal vez hoy se acerque a la asamblea algún habitante de las cuadras de esa calle para solicitar un mejorado. Hay que tener en cuenta que esa arteria conduce a uno de los loteos del plan Chacabuco para Todos II.
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