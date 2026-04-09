jueves, 9 de abril de 2026

Estuvo picante la primera asamblea del presupuesto participativo de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se realizó la primera asamblea del presupuesto participativo de la Municipalidad de Chaxabuco.



Volver a Chacabuquero

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

El encuentro se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Club River Plate. Además de vecinos de los barrios de la zona, participaron funcionarios y concejales.

Fueron pocos los reclamos pero puntuales y puestos en común con énfasis. Por ejemplo, hubo reclamos de mejor alumbrado público en barrios y mejorado para arterias  de tierra como la continuación de la avenida Miguel Gil.

Un vecino pidió que se repare el pavimento en Gil y Juan XXIIi. Una vecina pidió un semáforo para Juan XXIII y Guardia Nacional.

El corte perfecto Chacabuco
El Corte Perfecto

Una familia solicitó que se abra completamente la calle 326, dado que en la intervención con Miguel hay un rancho ocupando la mitad. Hace 14 años que se sostiene este reclamo. 

El intendente Rubén Darío Golía escuchó los pedidos. Estos últimos fueron inscriptos en el acta de la asamblea.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Pusieron la mira en el secuestro de las motos en Chacabuco

- Piden Justicia para un caballo retobado en Chacabuco

- Queja de alumnos de un Instituto de Chacabuco

- Columna dañada en Chacabuco

- Mix:

- Convocan a propietarios de la quinta 424

- Colonia de Adultos Mayores 

- Semana de las provincias 

- Así encontraron fallecida a la mujer buscada en Junín

- Necrológicas II

- Martillero de Chacabuco toma medidas contra la inseguridad 

- Averiguación de paradero en la zona de Chacabuco

- Agenda de Chacabuco: 

- Presentan un evento

- Asamblea por obras en un barrio

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Esto es lo que cuesta viajar en las motos de Uber en Chacabuco

- Instalaron cámaras de seguridad en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Sancionaron a más vehiculos estacionados y secuestraron motos

- Correo Argentino: Fuerza Patria exige mejoras urgentes en la sede local

- "Rechazamos la modificación de la Ley de Glaciares: un pacto contra el ambiente y el pueblo trabajador"

- Comunicado del Comité Alem de la UCR de Chacabuco

- Uber Moto llega a Chacabuco y la zona

- Golía recibió a un sector afectado por los aumentos en Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Festival folclórico

- Reclamo docente

- Asamblea de estatales

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Pedido de auxilio en las alturas en Chacabuco

- Policiales: Daños en el cementerio de Chacabuco - Busca a una persona


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)