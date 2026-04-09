Estuvo picante la primera asamblea del presupuesto participativo de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se realizó la primera asamblea del presupuesto participativo de la Municipalidad de Chaxabuco.
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El encuentro se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Club River Plate. Además de vecinos de los barrios de la zona, participaron funcionarios y concejales.
Fueron pocos los reclamos pero puntuales y puestos en común con énfasis. Por ejemplo, hubo reclamos de mejor alumbrado público en barrios y mejorado para arterias de tierra como la continuación de la avenida Miguel Gil.
Un vecino pidió que se repare el pavimento en Gil y Juan XXIIi. Una vecina pidió un semáforo para Juan XXIII y Guardia Nacional.
Una familia solicitó que se abra completamente la calle 326, dado que en la intervención con Miguel hay un rancho ocupando la mitad. Hace 14 años que se sostiene este reclamo.
El intendente Rubén Darío Golía escuchó los pedidos. Estos últimos fueron inscriptos en el acta de la asamblea.
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