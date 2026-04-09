jueves, 9 de abril de 2026

Así encontraron fallecida a la mujer buscada en Junín

 

Este jueves.

Fue encontrada muerta la mujer que era buscada en Junín desde el martes.



Volver a Chacabuquero.

Se llamaba Vanesa Carla Gandini y tenía 49 años. Tenía amigos en Chacabuco y familiares en Salto.

Según los medios de Junín, el cuerpo fue encontrado por la Policía en un sector del Río Salado entre Álvarez Rodríguez y Posadas, a 300 metros de un puente ,en inmediaciones del Parque Borchex. Se la buscaba en esa zona porque las cámaras de seguridad habían captado a la mujer dirigiéndose hacia el lugar.

Según los medios de la vecina ciudad,el cadáver deberá ser sometido a una autopsia para determinar las causas de su muerte. Hay un fiscal trabajando en el caso. 


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