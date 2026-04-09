jueves, 9 de abril de 2026

Averiguación de paradero en la zona de Chacabuco

 


Oficial.

La Policía está tratando de dar con el paradero de una mujer con domicilio en Junín.



Volver a Chacabuquero.

El corte perfecto Chacabuco
El Corte Perfecto

Se llama Vanesa Carla Gandini, de 49 años. Tiene lazos con Chacabuco. La mujer es de contextura física delgada, 1,50 de estatura y cabello rubio. Sus familiares radicaron la denuncia de la desaparición el martes. Ante cualquier información sobre su paradero, llamar al 911.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Martillero de Chacabuco toma mediidas contra la inseguridad 

- Agenda de Chacabuco: 

- Presentan un evento

- Asamblea por obras en un barrio

- Esto es lo que cuesta viajar en las motos de Uber en Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Esto es lo que cuesta viajar en las motos de Uber en Chacabuco

- Instalaron cámaras de seguridad en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Sancionaron a más vehiculos estacionados y secuestraron motos

- Correo Argentino: Fuerza Patria exige mejoras urgentes en la sede local

- "Rechazamos la modificación de la Ley de Glaciares: un pacto contra el ambiente y el pueblo trabajador"

- Comunicado del Comité Alem de la UCR de Chacabuco

- Uber Moto llega a Chacabuco y la zona

- Golía recibió a un sector afectado por los aumentos en Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Festival folclórico

- Reclamo docente

- Asamblea de estatales

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Pedido de auxilio en las alturas en Chacabuco

- Policiales: Daños en el cementerio de Chacabuco - Busca a una persona




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)