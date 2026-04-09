Mix: Convocan a propietarios de la quinta 424 - Colonia - Semana de las provincias

Breves.
Convocatoria. La Dirección de Casa de Tierras, a cargo de Romina Barbetta, convoca a todos los adjudicatarios de terrenos ubicados en la Quinta 424, correspondientes al programa Chacabuco para Todos.
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Las personas deberán presentarse con DNI, desde el lunes 13 de abril hasta el viernes 24 de abril inclusive, en Pueyrredón 83, 1° piso, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.
El objetivo de la convocatoria es actualizar la documentación e iniciar el trámite de escrituración de cada uno de los inmuebles.
Colonia. Desde hoy se reanudó la Colonia de Adultos Mayores en Movimiento, así lo informó Mauro Comiso, Director del área.
En la jornada de este jueves se realizaron actividades físicas a través de estaciones de fuerza, además de un taller de arte, promoviendo el bienestar integral y la participación activa.
Se invitó a todos los adultos mayores de 60 años a sumarse a este espacio. La colonia funciona de lunes a viernes en el Polideportivo Municipal.
Provincias. Este jueves se llevó adelante en el Teatro Italiano, la presentación oficial de la “Semana de las Provincias”, proyecto impulsado por la docente Adelma Oteiza, buscando promover el federalismo y poner en valor la riqueza cultural de cada provincia argentina. El proyecto es acompañado y ejecutado por el Municipio de Chacabuco a través de sus áreas de Cultura, Turismo y Gestión Territorial, además de Jefatura Distrital de Educación y Consejo Escolar.
La “Semana de las Provincias” cuenta con una serie de actividades apuntadas a alumnos y alumnas de colegios desde 4° grado y sus familias, con, por ejemplo, un mapa interactivo con información y actividades interactivas para conocer la historia, la cultura y datos relevantes sobre las provincias argentinas. A ella se puede acceder a través del sitio web https://territorioycapacitacion.com.ar/provincias/.
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