sábado, 11 de abril de 2026

Accidente en una de las entradas de Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada se reportó un accidente de tránsito en la ruta 7, cerca de uno de los ingresos a la ciudad de Chacabuco.



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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
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El conductor de una moto 150cc cayó al pavimento. Se solicitó la presencia de la Policía y del SAME. El accidentado fue trasladado al Hospital en ambulancia, consciente.

Al parecer, se trató de una persona que se dirigía a un puesto de trabajo. Tendría alrededor de 20 años. Ocurrió a la altura del kilómetro 212, cerca de la intersección con el acceso Juan XXIII, frente a la estación de GNC.

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