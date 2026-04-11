Accidente en una de las entradas de Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada se reportó un accidente de tránsito en la ruta 7, cerca de uno de los ingresos a la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El conductor de una moto 150cc cayó al pavimento. Se solicitó la presencia de la Policía y del SAME. El accidentado fue trasladado al Hospital en ambulancia, consciente.
Al parecer, se trató de una persona que se dirigía a un puesto de trabajo. Tendría alrededor de 20 años. Ocurrió a la altura del kilómetro 212, cerca de la intersección con el acceso Juan XXIII, frente a la estación de GNC.
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