Confirmado: Dieron con el auto que chocó y se fue en Chacabuco

Esta mañana. Más datos.
La Policía dio con el auto que esta mañana participó en un caso de choque y fuga.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino alertó sobre la presencia de un vehiculo Ford Escort estacionado en inmediaciones de Pueyrredón y Correa. Cuando un patrullero llegó al lugar el rodado se volvió a fugar pero se pudo detener su marcha en Pueyrredón y Bravo. El conductor de 26 años dio positivo en el test de alcoholemia y no tenía la documentación reglamentaria. El auto fue retenido por Tránsito municipal.
El choque ocurrió en 9 de Julio entre Arenales y Jujuy cerca de las 7.00.
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