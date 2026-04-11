Incidentes y conflictos desde la madrugada a la noche en Chacabuco

De rodo un poco.
A lo largo del día se registraron incidentes y conflictos en distintos pintos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En la madrugada, hubo un altercado entre los integrantes de una pareja de jóvenes en una vivienda que terminó con una mujer de 20 años retirándose del lugar antes de la llegada de la Policía.
En Mitre y Casale, a pedido de los vecinos de la zona, la Policía identificó a los integrantes de una pareja que estaban dentro de una camioneta en medio de la oscuridad. El hombre y la mujer argumentaron que estaban charlando.
Al mediodía, una vecina recién separada fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para denunciar amenazas de una ex pareja.
En horas de la tarde, unos jóvenes causaron incidentes en la plaza San Martín, en el sector que da a la calle Pueyrredón.
En el anochecer, dos vecinos con certificado de discapacidad pidieron mediación a la Policía porque no conseguían cupo en el colectivo de larga distancia.
Ya en la noche del sábado hubo problemas de violencia familiar en una vivienda del barrio de la cancha de River. Un hombre se retiró del lugar antes de la llegada de la Policía.
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