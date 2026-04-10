Accidente en uno de los accesos a Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una moto y una bicicleta. Según una vecina, una persona de sexo femenino que iba en el rodado de menor porte sufrió raspones en un codo al caer al pavimento. No obstante, ambas partes se retiraron del lugar antes que pudiera ser convocada una ambulancia.
Ocurrió en Hipólito Yrigoyen y Espora.
Foto: Google Maps
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Construyen la Casa del Deportista en Chacabuco
- Pedido de informes por una contratación de la Municipalidad de Chacabuco
- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco
- Inquietud por los allanamientos contra el narcotráfico en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Estuvo picante la primera asamblea del presupuesto participativo de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Pusieron la mira en el secuestro de las motos en Chacabuco
- Piden Justicia para un caballo retobado en Chacabuco
- Queja de alumnos de un Instituto de Chacabuco
- Convocan a propietarios de la quinta 424
- Así encontraron fallecida a la mujer buscada en Junín
- Martillero de Chacabuco toma medidas contra la inseguridad
- Averiguación de paradero en la zona de Chacabuco
- Asamblea por obras en un barrio
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Esto es lo que cuesta viajar en las motos de Uber en Chacabuco
- Instalaron cámaras de seguridad en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario