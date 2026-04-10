viernes, 10 de abril de 2026

Accidente en uno de los accesos a Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron una moto y una bicicleta. Según una vecina, una persona de sexo femenino que iba en el rodado de menor porte sufrió raspones en un codo al caer al pavimento. No obstante, ambas partes se retiraron del lugar antes que pudiera ser convocada una ambulancia.

Ocurrió en Hipólito Yrigoyen y Espora.

Foto: Google Maps 


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