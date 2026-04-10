viernes, 10 de abril de 2026

Ramas y motos, en el centro de los controles en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo del viernes en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se realizó un operativo de prevención sobre calle 25 De Mayo y Uspallata.

Se labraron actas de infracción por estacionar vehículos sobre la ciclovía, tres actas de infracción por girar a la izquierda, un acta de infracción por sacar ramas a la vía pública más de un metro cúbico.

Se retuvieron siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco y seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.


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