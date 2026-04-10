viernes, 10 de abril de 2026

Inquietud por los allanamientos contra el narcotráfico en Chacabuco

 


Situación en la zona.

Son varios los vecinos que dan cuenta de los escasos procedimientos contra el narcotráfico que se realizan en Chacabuco.



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El corte perfecto Chacabuco
El Corte Perfecto

Los últimos operativos relacionados con este delito fueron realizados por fuerzas policiales externas al distrito. En uno de los casos hasta hubo un detenido, y otro fue la derivación de un hallazgo de cocaína a varios kilómetros de la ciudad.

En otras ciudades de la zona hay procedimientos contra el narcotráfico. Recientemente en los barrios La Celeste y Villa del Parque de Junín fueron secuestrados varios envoltorios de cocaína preparados y listos para su comercio al menudeo, envoltorios fraccionados de Marihuana y flores de cannabis sativa (marihuana) listas para la venta, una balanza digital, recortes de nylon usados para fraccionar las dosis de drogas, y elementos de cortes utilizado para estirar la sustancia estupefacientes, además de la detención de una mujer de 21 años. La encargada de llevar a cabo los allanamientos es la misma Delegación de Investigaciones del Narcotráfico que tiene jurisdicción en Chacabuco.


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