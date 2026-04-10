viernes, 10 de abril de 2026

Persecución en la noche de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Zona céntrica.

Esta noche se registró una persecución en la zona céntrica de la ciudad de Chacahuco.



Volver a Chacabuquero.

Patrulleros de la Comisaría corrieron detrás de una moto 125cc que se escapó de un control que estaba a cargo de efectivos que vigilan el centro de a pie. Iban dos personas en el rodado.

La persecución comenzó en la avenida Alsina y siguió por las calles del sector. Varios vecinos se sobre saltaron al escuchar el sonido de la sirenas de los patrulleros y llamaron a Chacabuquero preguntando qué había ocurrido.


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