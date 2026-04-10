Persecución en la noche de Chacabuco

Zona céntrica.
Esta noche se registró una persecución en la zona céntrica de la ciudad de Chacahuco.
Volver a Chacabuquero.
Patrulleros de la Comisaría corrieron detrás de una moto 125cc que se escapó de un control que estaba a cargo de efectivos que vigilan el centro de a pie. Iban dos personas en el rodado.
La persecución comenzó en la avenida Alsina y siguió por las calles del sector. Varios vecinos se sobre saltaron al escuchar el sonido de la sirenas de los patrulleros y llamaron a Chacabuquero preguntando qué había ocurrido.
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