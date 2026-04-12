Más datos del choque en la madrugada de Chacabuco

De noche. Más datos.
Esta madrugada se registró un choque en la ciudad de Çhacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una moto colisionó con la parte trasera del acoplado de un camión que estaba estacionado. El conductor fue trasladado en ambulancia al Hospital municipal. Se llamaría Gustavo Leonel Espíndola, de 35 años. Iba en una moto Honda.
Ocurrió en Uspallata entre Juan XXIII y Dorrego antes de las 6.00.
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