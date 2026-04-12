domingo, 12 de abril de 2026

Más datos del choque en la madrugada de Chacabuco

 


De noche. Más datos.

Esta madrugada se registró un choque en la ciudad de Çhacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una moto colisionó con la parte trasera del acoplado de un camión que estaba estacionado. El conductor fue trasladado en ambulancia al Hospital municipal. Se llamaría Gustavo Leonel Espíndola, de 35 años. Iba en una moto Honda.

Ocurrió en Uspallata entre Juan XXIII y Dorrego antes de las 6.00.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Incidentes y conflictos desde la madrugada a la noche en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Caballos y algo más fueron retenidos en Chacabuco 

- Novedades sobre un robo ocurrido en Chacabuco

- Traslado en avión sanitario sobre Chacabuco

- Dieron con con el auto que chocó y se fue en Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Le robaron a una vecina - Video: choque y fuga

- Accidente en una de las entradas de Chacabuco 

- Persecución en la noche de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)