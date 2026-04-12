Daños en la madrugada de Chacabuco

Domingo.
Esta mañana se reportaron daños en rodados de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
A dos acoplados que estaban estacionados les dañaron los cajones para abrirlos. Al parecer, no hubo faltantes.
Ocurrió en Inmediaciones de Frondizi y Liniers. Los transportistas pudieron la situación en conocimiento de la Policía
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