domingo, 12 de abril de 2026

Daños en la madrugada de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Domingo.

Esta mañana se reportaron daños en rodados de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

A dos acoplados que estaban estacionados les dañaron los cajones para abrirlos. Al parecer, no hubo faltantes.

Ocurrió en Inmediaciones de Frondizi y Liniers. Los transportistas pudieron la situación en conocimiento de la Policía 

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