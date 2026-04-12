Que en paz descanse: Rosana .
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- Claudia Rosana Álvarez de Canela, Falleció a los 58 años. Casa de duelo: Oliden 72. Sepelio a las 16.30
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