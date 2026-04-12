Operativo contra los motociclista foráneos en Chacabuco por un motivo específico

En las rutas.
La Subsecretaría de Tránsito implementó esta madrugada un operativo que tuvo por objetivo desalentar la llegada a Chacabuco de motociclistas foráneos.
Volver a Chacabuquero.
Además de los agentes municipales, participaron en esta iniciativa la Policía Comunal, la Patrulla Rural, la Policía Vial de Junín, el Grupo de Apoyo Departamental, y Control Urbano.
Se montaron controles en Ruta 7 y Domínguez, Ruta 7 e Hipólito Yrigoyen, Ruta 7, kilómetro 203 (los tubos); Ruta 7 entré Moreno y Alberdi; Colectora del Parque industrial; Ruta 30 y Variante Chacabuco; Acceso Juan XXlll y Miguel Gil, zona centrica y cuatro las Avenidas.
Se explicó que "el objetivo de estos operativos es desalentar el arribo de motocicletas provenientes de otras ciudades, cuyos conductores se reúnen con jóvenes locales para realizar pruebas de velocidad y generar ruidos molestos".
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