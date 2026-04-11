Caballos y algo más fueron retenidos en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco informó el resultado de los controles de este sábado.
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Se realizó un operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre Acceso Juan XXIII y Paso.
Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y cinco licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Se retuvieron dos equinos sueltos en la vía pública sobre Acceso Hipólito Yrigoyen.
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