Video: Desde Chacabuco denunció al rey de la soja

Desde la TV.
A través de un programa de televisión, un empresario de Chacabuco realizó una denuncia contra Gustavo Grocopatel, conocido como el Rey de la soja.
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Se trata de Pedro Norberto Calabria, responsable de Río Salado, dueño de una planta de silos ubicada en wl kilómetro 210 de la ruta 7. En el programa "Telenueve Denuncia" dio a cuenta de una maniobra perpetrada con "falsos documentos públicos". Hizo distintas acusaciones contra los que participaron en una operación que data del 2020. Hay un expediente en el Juzgado Federal de Comodoro Py.
Video del programa:
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