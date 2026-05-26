Presentaron la nueva ambulancia de alta complejidad del Hospital de Chacabuco

Entrega.
El Hospital municipal de Chacabuco recibió esta noche una nueva ambulancia de alta complejidad.
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Se trata de un rodado Mercedes Benz totalmente equipado, adquirido por la Fundación del Hospital con los fondos recaudados a través de su rifa anual. Según lo informado se invirtieron 150 millones de pesos en la adquisición. Desde la entidad destacaron la operación que pudo concretarse en el 40° aniversario de su creación.
Jorge Caticha, integrante de la Fundación agradeció a los cobradores de la rifa y a los compradores. Animó a la comunidad para que siga colaborando.
Por su parte, el intendente Rubén Darío Golía destacó la colaboración de la Fundación porque está es la segunda ambulancia de alta complejidad con la que contará el nosocomio. "La salud publica es algo que tenemos que cuidar todos", manifestó y recordó que el sistema de Salud local contaba hasta ahora con 6 ambulancias pero 3 están en reparación. Esta es la séptima.
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