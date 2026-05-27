La oposición busca sumar a los campesinos en la caída del aumento de tasas de Chacabuco

Nota en un medio nacional.
La oposición busca ampliar los efectos de la medida cuatelar dictada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires contra el aumento de tasas sancionado a fines del 2025 en el Concejo Deliberante de Chacabuco.
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Ocurre que la medida judicial solamente benefició a los ediles que iniciar la causa para declarar inconstitucional la sanción de la norma. El resto debería presentar amparos para que se los exceptue del pago del aumento hasta que se defina la cuestión de fondo.
En las últimas horas el concejal Ignacio Orsini del bloque UCR - Pro, uno de los denunciantes habló del tema con el medio nacional Clarín Rural.
“Lo interesante de este fallo, que es muy importante, es que podría plegarse la Sociedad Rural de Chacabuco, ya que, más allá de que surta efectos sobre sus socios, va a hacerlo sobre todos los productores rurales, porque la Rural es una entidad gremial que representa a todos los productores agropecuarios, más allá de que estén asociados o no -expresó Orsini-. Simplemente deberían presentarse en la medida cautelar y la misma se ampliaría a todos los productores rurales del partido de Chacabuco o que tributan acá”.
"Nosotros vamos a poner primero en conocimiento, tanto de los productores como de los vecinos en general, de que existe esta posibilidad, y esperamos que haya alguna reacción del Ejecutivo (a cargo del intendente Rubén Darío Golía, de Unión por la Patria), de los concejales, alguna posibilidad de algún acuerdo, como para poder llamar a una nueva impositiva o tener algún tipo de acuerdo que les permita tener una impositiva lógica y legal”, agregó.
Este jueves el bloque de Orsini brindará una conferencia de prensa para explicar los alcances de la medida judicial.
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