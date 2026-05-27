Extraño hallazgo en las afueras de Chacabuco

Averiguación.
La Patrulla Rural de Chacabuco realizó un hallazgo en las últimas horas, que en principio causó desconcierto.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en un camino entre Chacabuco y Chivilcoy. A raíz del llamado telefónico de un automovilista, se dio con una moto que estaba quemada. Se pensó que podía ser robada cono otro rodado que había sido encontrado el lunes en la ruta 30.
Chacabuquero se comunicó con la Patrulla Rural y le informaron que el hallazgo se dio el martes. Con el paso de las horas se pudo ubicar al dueño. Al parecer, había dejado la moto en el lugar luego que se le prendiera fuego por un desperfecto mecánico.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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