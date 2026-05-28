Anunciaron un premio nacional de poesía y los eventos del fin de semana en Chacabuco

Agenda completa y datos.
Este jueves, en Casa de la Cultura, se llevó adelante la conferencia de prensa en donde se presentaron las actividades culturales y deportivas del fin de semana. Allí estuvo, en representación del Intendente Municipal, Darío Golía, el Secretario General del Municipio, Gustavo Masci; acompañado por la Subsecretaria de Cultura, Julieta Pederzoli; el Director de Deportes, Jorge Giménez; el Director de Salud Mental Comunitaria, Fernando Lescano; la Presidenta de la Asociación de Escritores Chacabuquenses (ADECH), María Elena Sofía; y la coordinadora de la Sala Teatral de la Escuela de Actividades Culturales, Lara Balbo.
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Entre las actividades presentadas, se anunció el I° Premio Nacional de Poesía “Elisabeth Claire Rodríguez”, organizado por la Asociación de Escritores de Chacabuvo con el auspicio del Municipio de Chacabuco. El mismo cierra el 31 de julio, abierto a mayores de edad argentinos o nacionalizados, y debe enviarse un poemario completo de entre 40 y 64 páginas. El primer premio será la publicación de 100 ejemplares en papel de la obra. Quienes deseen participar, pueden enviar su obra y consultar también bases y condiciones a escritoreschacabuquenses@gmail.com
A continuación, la grilla completa de actividades
Sábado 30
09:00 horas - El equipo de Newcom de la Escuela Municipal jugará frente Club Teas de Chivilcoy, por la 3ª fecha del torneo Chivilcoyano, en las instalaciones del Polideportivo Municipal
10:00 horas - Encuentro de Pato en el predio El Mojón
10:00 horas - Torneo Regional de Natación organizado por Nadando Club Social, con la participación de más de 120 nadadores en las categorías pre infantil, infantil, menores, cadetes y juveniles en el Club Social
13:00 horas - Encuentro de prevención, recreación y difusión sobre la Salud Mental en el Playón del CIC Los Nogales. Al cierre se compartirá chocolate y tortas fritas.
16:00 horas - Espectáculo infantil “El explorador” en el Teatro Italiano
Domingo 31
09:30 horas - El equipo de la Escuela Municipal de Cestoball, tendrá un encuentro amistoso junto al CEF N°20, en el Polideportivo Municipal
10:00 horas - Encuentro de Pato en el predio El Mojón
11:00 horas - La localidad de Castilla tendrá una jornada de Fútbol recreativo infantil, en la que participarán Carmen de Areco, Rivas, Gorostiaga, Rawson y Castilla, en el Club Unión Deportiva
17:30 horas - El equipo de primera división de la Escuela Municipal de Handball se prepara para recibir a Rivadavia, Salto, Colón y General Pinto por el Torneo Apertura en el Polideportivo 9 de Julio
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