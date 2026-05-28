Conflicto con una derivación en un barrio de Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía se reportó un conflicto familiar en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
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Varios móviles policiales fueron enviados al lugar para interceder entre las partes en pugna. Al parecer, entre los ex integrantes de una pareja había una medida judicial de no acercamiento que estaba vigente. Es por esto que fue demorado una persona de sexo masculino. Ocurrió en Correa entre Perón entre Perón y Matheu.
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